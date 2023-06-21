مخرج فيلم "تيتانيك" يخرج عن صمته... هذا ما قاله عن فرص نجاة طاقم الغواصة المفقودة

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صرح العالم أناتولي ساغاليفيتش، الذي كان صديقه قائدا للغواصة، بأن مخرج فيلم "تيتانيك" جيمس كاميرون أعرب عن تعازيه له مشيرا إلى اعتقاده بأن طاقم الغواصة "تيتان" المفقودة قد مات.جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية عن ساغاليفيتش، حيث تابع قوله: "لقد أرسل إليّ كاميرون تعازيه، لمعرفته بصداقتي مع بول هنري نارجيوليه قائد الغواصة".ووفقا له، لم يقدم كاميرون تعليقات أخرى حول غواصة الأعماق، لأنّه لا يعرف ما حدث ولا يفهم تصميم المركبة.وكان أناتولي ساغاليفيتش هو مبتكر الغواصات الروسية في أعماق البحار "مير-1" و"مير-2" التي تم استخدامها في فيلم "تيتانيك" لجيمس كاميرون عام 1997. (روسيا اليوم)