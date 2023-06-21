زاخاروفا: مسار اميركا والغرب العدواني قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية

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حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن المسار العدواني الذي تتبعته الولايات المتحدة و"الناتو" في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية.وقالت: "الغرب يندفع بشكل متزايد إلى مواجهة عسكرية مع موسكو خلال محاولته إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".وأضافت: "من الواضح أن مثل هذا المسار، الذي نعتبره متهورا، قادر على أن يؤدي إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية". (روسيا اليوم)