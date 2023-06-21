Advertisement

عربي-دولي

زاخاروفا: مسار اميركا والغرب العدواني قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية

Lebanon 24
21-06-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1079854-638229723347854587.jpg
Doc-P-1079854-638229723347854587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من أن المسار العدواني الذي تتبعته الولايات المتحدة و"الناتو" في السياسة الخارجية قد يؤدي إلى صدام مباشر بين القوى النووية.

وقالت: "الغرب يندفع بشكل متزايد إلى مواجهة عسكرية مع موسكو خلال محاولته إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".
Advertisement

وأضافت: "من الواضح أن مثل هذا المسار، الذي نعتبره متهورا، قادر على أن يؤدي إلى صدام مسلح مباشر بين القوى النووية". (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2023-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:13 | 2023-06-21
15:00 | 2023-06-21
14:39 | 2023-06-21
14:30 | 2023-06-21
14:30 | 2023-06-21
14:16 | 2023-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website