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عربي-دولي

ما كشفه مرعب... لهذه الأسباب انسحب مغامر في اللحظة الأخيرة من رحلة الغواصة المفقودة

Lebanon 24
21-06-2023 | 13:37
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انسحب باحث عن الإثارة كان ينوي الانضمام إلى الملياردير هاميش هاردينغ في غواصة "تيتان" المفقودة بسبب شكوكه من تصميم الشركة المالكة لها "أوشن غيت"'.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن كريس براون، البالغ من العمر 61 عامًا، دفع مالا للذهاب في رحلة محكوم عليها بالفشل، لكنه قال إنه غير رأيه بعد أن أصبح قلقًا بشأن جودة التكنولوجيا والمواد المستخدمة في السفينة.
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كان من بين مخاوفه استخدام OceanGate "لأعمدة السقالات القديمة" للصابورة وحقيقة أن عناصر التحكم فيها كانت "تستند إلى وحدات تحكم على غرار ألعاب الكمبيوتر".

وقال للصحيفة إنه على الرغم من كونه "من أوائل الأشخاص الذين اشتركوا في هذه الرحلة"، فقد قرر في النهاية أن "المخاطر كانت عالية جدًا". وأضاف براون أنه يشعر "بالأسى حقًا بشأن هاميش"، الذي كان من بين الركاب الخمسة على الغواصة، المسماة تايتان، والمفقودين حاليًا.

واشترك براون وهاردينغ في الرحلة التي كانت آنذاك 80 ألف جنيه إسترليني ودفعا وديعة 10 في المائة للرحلة، والتي تضاعف سعرها منذ ذلك الحين، بينما كانت تيتان لا تزال قيد التطوير، على حد زعمه.

لكن براون زعم أنه في السنوات التي تلت ذلك، علم أن OceanGate قد "تجاهلت أهدافًا رئيسية" عند إجراء اختبار عميق للغواصة. وجد قطب التسويق الرقمي المليونير أنه تم التحكم في السفينة بواسطة وحدة تحكم Playstation معدلة.

من المفهوم أيضًا أنه كان قلقًا من المشكلات الفنية والتأخيرات طوال عملية التطوير. قال لصحيفة The Sun: "اكتشفت أنهم استخدموا أعمدة سقالات قديمة لصابورة الغواصة. إذا كنت تحاول بناء غواصة خاصة بك، فمن المحتمل أن تستخدم أعمدة سقالة قديمة. لكن هذه كانت حرفة تجارية. براون، الذي يقول إنه "ليس من يخجل من المخاطرة" ، أرسل في النهاية رسالة بريد إلكتروني إلى OceanGate وطلب استرداد الأموال.

إنه قلق على صديقه، لكنه يقول إن هاردينغ ليس من النوع الذي يشعر بالذعر. إنه يعتقد أن الملياردير من المحتمل أن يحافظ على "الهدوء الشديد" و "معالجة الخطط والمخططات والأفكار من خلال عقله الهائل". يقول براون إن هاردينغ "سيعطي الأمل" للركاب الآخرين. (العربية)
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