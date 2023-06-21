أردوغان: سنجعل بلادنا بين أكبر 10 اقتصادات حول العالم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيواصل العمل دون توقف لجعل تركيا بين مصاف أكبر 10 اقتصادات في العالم.

وذكرت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة له خلال اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي نفسه.

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وأكد أردوغان عزمه على تنمية الاقتصاد التركي عبر التوظيف والاستثمار والإنتاج والصادرات وفائض الحساب الجاري، قائلا: "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف جهودنا لحماية شرائح واسعة من شعبنا من آثار التضخم".

ولفت الرئيس التركي إلى أن "استبدال الدستور الحالي جزء لا يتجزأ من نضال الحزب في النهوض بالاقتصاد، ورؤية "قرن تركيا" لا يمكن أن تتحقق بوجود دستور نتاج انقلاب عسكري (حدث في أيلول 1980)".

ويشار إلى أن "قرن تركيا" هي رؤية أعلنها أردوغان في تشرين الأول الماضي، باعتبارها خطة تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الجديدة. (سبوتنيك)