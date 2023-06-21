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عربي-دولي
تحذير عاجل في دولة عربيّة من رسائل أرعبت الملايين... ما قصّتها؟
Lebanon 24
21-06-2023
|
14:16
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حذر البريد المصري من رسائل أرعبت ملايين المصريين، حيث يطلب مرسلوها بيانات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية.
وقال البريد المصري أنه لاحظ من خلال المتابعة والرصد للأمن السيبراني ورود رسائل نصية إلى بعض المواطنين من أرقام هواتف محلية ودولية، يطلب أصحابها من خلالها بيانات تفصيلية عن حسابات المواطنين الشخصية.
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وأوضح البريد المصري أن كل هذه الرسائل ليست صادرة عن البريد المصري، مؤكدا أنه لم يُلب من السادة العملاء، ولن تطلب منهم، أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، أو دفع مصاريف شحن أو أي رسوم أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.
وشدد البريد المصري على ضرورة عدم إعطاء أية معلومات خاصة بالحسابات، مثل الأرقام المسجلة خلف البطاقة أو تاريخ انتهاء البطاقة أو الرقم السري أو رقم البطاقة الشخصية إلى أي شخص أو تسجيل أي منها على صفحات أو روابط غير معلوم مصدرها، حفاظا على البيانات الشخصية والحسابات المالية.
وحذر البريد المصري جميع المواطنين من هذه الرسائل النصية المزيفة التي تستهدف اختراق الحسابات المالية، حيث يهيب بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، كما يوضح أنه سيتم اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيال هؤلاء الأشخاص لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين، واختراق حساباتهم المالية، وانتحال صفة مؤسسة حكومية. (روسيا اليوم)
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