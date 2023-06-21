بيان بشأن الغواصة المفقودة قرب سفينة "تايتانيك"... هذا ما جاء فيه

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أصدر خفر السواحل الأميركي بيانا جديدا، اليوم الأربعاء، حول عمليات البحث عن الغواصة السياحية المفقودة قرب سفينة تايتانيك القابعة في قعر المحيط الأطلسي، حيث أكد أن جهود البحث لم تسفر عن أي نتائج لكنه مستمر.وأضاف البيان "أصوات الضجيج الذي سمع يبدو كأنه من صنع الإنسان، لذلك يتم تحليل هذه الأصوات الآن للتأكد من أنها ليست من المركبات التي تشارك في البحث".وقال البيان "أعمال البحث عن الغواصة المفقودة تتم في منطقة سمع بها ضجيج بمساحة هي ضعف ولاية كونيتيكت".وأشار بيان خفر السواحل الأميركي إلى أن كمية الأوكسجين ليست فقط ما يشغل بالنا، بل أيضًا كمية الطعام حيث لا نعرف بالضبط مقدار الطعام المتبقّي للطاقم، لكنّها بالتأكيد كمية محدودة جدًا".هذا وأكد خفر السواحل الأميركي أن "سوء الأحوال الجوية يصعب من مهمة البحث عن الغواصة المفقودة".وقال خفر السواحل الأميركي إن "البحث عن الغواصة يجري بواسطة سفن تمسح قاع البحر". (العربية)