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عربي-دولي

دولة عربية ضمن أفضل 10 بلدان في العالم في تصنيف "التنافسية"

Lebanon 24
21-06-2023 | 15:50
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وضع تقرير التنافسية العالمي للعام 2023 الإمارات ضمن أفضل 10 دول في العالم، والأفضل على المستوى العربي، متقدمة بذلك مركزين عن تصنيف العام الماضي.
واحتلت الامارات المركز العاشر في تصنيف هذا العام المكون من 64 دولة، بينما جاءت قطر في المركز الثاني عربيا والـ12 على مستوى العالم، مقارنة بالمركز 18 في العام الماضي.
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وحققت السعودية أكبر قفزة عربياً، بعد أن تقدمت سبعة مراكز واحتلت المرتبة 17، فيما تقدمت البحرين خمسة مراكز في المرتبة 25 عالميا والرابع عربيا.
ورغم أنها دخلت التصنيف لأول مرة في تاريخها فقد احتلت الكويت المرتبة 38 عالميا، وجاء الأردن سابعا عربيا بعد أن احتل المركز 54 متراجعا مركزين عن تصنيف عام 2022.
على المستوى العالمي، احتلت الدنمارك الصدارة وتلتها كل من إيرلندا وسويسرا، فيما تراجعت الولايات المتحدة، التي احتلت الصدارة بين عامي 1997 إلى 2009 ولم تخرج عن المراكز الثلاثة الأولى حتى عام 2017، إلى المرتبة التاسعة.
 
 
ويعتمد التصنيف، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية ومقره سويسرا، على مجموعة عوامل أبرزها كفاءة الأعمال والبنية التحتية وكفاءة الحكومة والأداء الاقتصادي.
المصدر: الحرة
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