أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط.. دولة عربية تستعدّ لإطلاقه الأحد المقبل

تُنظم وكالة الفضاء المصرية يوم الأحد المقبل، احتفالية بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني، وذلك بمقر الوكالة.



وأشارت الوكالة، في بيان أصدرته اليوم، إلى أن الاحتفالية ستشهد تسلم النموذج الكهربائي والنموذج الميكانيكي والكهربائي للقمر الصناعي "مصر سات 2" من الصين، داخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل للأقمار الصناعية في إفريقيا بوكالة الفضاء المصرية، وهو مبنى AITC المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات.

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يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية، يتصدرها "مصر سات 2" الذي يتم تجميعه واختباره حاليا في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، حيث يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ما يمثل إنجازا جديدا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.