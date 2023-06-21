أميرال أميركي: الفرقعة بموقع الغواصة ناتجة ربما عن حطام تايتانيك

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ما رصدته طائرات كندية من أصوات "فرقعة" على فترات، كل 30 دقيقة في منطقة البحث عن الغواصة المتقطعة بمن فيها السبل منذ الأحد الماضي، ربما نتج عن حطام "تايتانيك" نفسه، بحسب ما أجاب الأميرال John Mauger من خفر السواحل الأميركي حين سأله مذيع من شبكة CBS News التلفزيونية الأميركية عن احتمال أن تكون "الفرقعة" ضجيجا من صنع الإنسان.ووصف الأميرال موقع الحطام التيتانيكي صباح اليوم الأربعاء بأنه "معقد بشكل لا يصدق. وقال: "عليك أن تتذكر أنه موقع تكثر فيه المعادن والأجسام المختلفة في الماء". (العربية)