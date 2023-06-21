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الحركة الشعبية تدخل على خط النار بهجوم على الجيش السوداني

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:15
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أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، أن قواته تعرضت إلى "هجوم غادر" من الحركة الشعبية، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي يجدد سنويا مع الحكومة.

وقال الجيش في موجز يومي عن تطورات الأوضاع الميدانية، إن قواته تصدت لهجوم الحركة الشعبية، في معارك سقط بها عدد من القتلى والمصابين من الجانبين.
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وكان سكان أوضحوا أن الاشتباكات وقعت قرب مقر الجيش في مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان، حيث تتمركز الحركة الشعبية غير المتحالفة بشكل واضح مع أي من طرفي الصراع في السودان.


وتعد الحركة أحد أبرز الفصائل المسلحة في السودان، وسبق أن وقعت مع الحكومة السودانية الانتقالية في آذار 2020 إعلان مبادئ، قضى بالوقف الشامل لإطلاق النار مع الجيش، برعاية جنوب السودان. (سكاي نيوز)
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