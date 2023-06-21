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عربي-دولي

رئيس الإمارات يأمر بالإفراج عن 988 سجيناً

Lebanon 24
21-06-2023 | 16:59
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أمر رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بالإفراج عن 988 نزيلا من المنشآت الإصلاحية والعقابية المحكومين في قضايا مختلفة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وفي تعليقه على هذا القرار، أكد النائب العام للدولة المستشار حمد سيف الشامسي، أن هذا الأمر "يعتبر لفتة إنسانية، تجسد نهج العطاء والتسامح لصاحب السمو رئيس الدولة وحرص سموّه على منح المعفو عنهم فرصة جديدة للعودة إلى صفوف المجتمع أعضاء صالحين، يلتزمون بقوانين الدولة بما يكفل تعزيز مسيرتها التنموية نحو المستقبل المزدهر".
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وأوضح الشامسي أن هذا القرار يعكس رؤية وحرص رئيس الدولة على تعزيز قيم التراحم والتسامح والمحبة والتلاحم الاجتماعي والترابط بين أفراد المجتمع، مشيراً إلى أهمية هذه المبادرة في تعزيز الأمل والإيجابية في قلوب النزلاء المفرج عنهم وأسرهم، وتوفير فرصة حقيقية لإعادة بناء حياتهم والاندماج في المجتمع بشكل صحي. (روسيا اليوم)
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