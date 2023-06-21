الأمم المتحدة ترفض التعليق على وصف بايدن للرئيس الصيني بالديكتاتور

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رفض نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، التعليق على تصريح الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي وصف فيه الرئيس الصيني شي جين بينغ بالديكتاتور".وقال حق، عندما طلب منه التعليق على تصريح الرئيس الأميركي: "لن أعلق على خطاب أي من القادة. نريد أن نرى علاقة قوية وإيجابية بين الصين والولايات المتحدة".