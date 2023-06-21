Advertisement

عربي-دولي

تحقيق بريطاني عن دور خطير لجامعات بتطوير مسيّرات إيرانية

Lebanon 24
21-06-2023 | 19:00
A-
A+
Doc-P-1079943-638229943590436375.jpg
Doc-P-1079943-638229943590436375.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الحكومة البريطانية الأربعاء أنها تحقق في اتهامات لجامعات بريطانية بالتعاون مع إيران في مجال الطائرات المسيرة وغيرها من التقنيات "الحساسة" رغم وجود حظر قانوني بشأن ذلك.
وفي ظل اتهام روسيا باستخدام طائرات مسيرة في أوكرانيا، خضع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لاستجواب في البرلمان بشأن تقرير أوردته صحيفة "جويش كرونيكل" في وقت سابق هذا الشهر.
Advertisement
وأكد سوناك "نأخذ كل مزاعم خرق ضوابط التصدير على محمل الجد وما فهمته هو أن مسؤولين في وزارة الأعمال والتجارة يقومون حاليا بالتحقيق في مزاعم واردة في مقال صحافي نشر مؤخرا".
وأضاف "لن نقبل بالتعاون الذي يعرض أمننا القومي للخطر" مشيرا إلى تشديد الضوابط على التعاون الأكاديمي في مجال التكنولوجيا.
ماذا قال تقرير الصحيفة؟

كتبت صحيفة "جويش كرونيكيل" أن 11 جامعة بريطانية على الأقل من بينها كامبريدج وغلاسكو وايمبريال كوليدج لندن شاركت في دراسات ذات تطبيقات عسكرية محتملة مع إيران.
بحسب الصحيفة نقلا عن تحليلات واردة في آلاف من الدراسات التي نشرت في مجلات علمية منذ 2017، فإنه في واحد من المشاريع الممولة إيرانيا، عمل الباحثون على تحسين ارتفاع وسرعة ونطاق الطائرات المسيرة.
عملت جامعة أخرى مع علماء إيرانيين لاختبار أنظمة تحكم جديدة للطائرات تهدف لزيادة قدراتها على المناورة وزمن الاستجابة في "تطبيقات عسكرية".
تحظر بريطانيا تصدير التكنولوجيا أو "استخدامها المزدوج" لإيران وفرضت عقوبات ضد أفراد ومنظمات إيرانية اتهمتها بتزويد طائرات مسيرة لروسيا لاستخدامها في أوكرانيا.
وفق واشنطن فإن روسيا تلقت مئات من الطائرات المسيرة الإيرانية لمهاجمة كييف، الأمر الذي نفته طهران.
أصرت الجامعات البريطانية التي ورد اسمها في تقرير "جويش كرونيكيل" على أنها امتثلت لالتزاماتها القانونية والأكاديمية في تعاونها الدولي. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2023-06-22
01:30 | 2023-06-22
01:30 | 2023-06-22
01:02 | 2023-06-22
01:00 | 2023-06-22
00:55 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website