Advertisement

عربي-دولي

هولندا تسعى لتقليص حصص الإنكليزية في الجامعات

Lebanon 24
21-06-2023 | 19:30
A-
A+
Doc-P-1079944-638229948313139095.jpeg
Doc-P-1079944-638229948313139095.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تسعى الحكومة في هولندا جاهدة لتقليص حصص اللغة الإنكليزية في الجامعات، في مسعى إلى تعزيز مكانة اللغة المحلية وتحفيز الطلاب الأجانب على تعلمها.
ويتابع 122 ألفا و287 طالبا أجنبيا دراساتهم العليا في هولندا، حيث يشكلون 15 بالمئة من إجمالي الطلاب في البلد الأوروبي.
Advertisement
وتقترح الحكومة في هولندا خفض عدد الطلاب القادمين من خارج المنطقة الاقتصادية لأوروبا، في بعض المواد، إلى جانب إلزام الجامعات بأن يجري تدريس ثلثي المناهج على الأقل باللغة الهولندية، إلا في حال حصلت جامعة ما على إعفاء من ذلك.
وربما يضطر الطلاب الأجانب أيضا إلى تعلم الحد الأدنى والأولي المطلوب من اللغة الهولندية لتعزيز فرص بقائهم في هولندا.

وشدّد وزير التربية الهولندي روبرت ديكراف، على أن "لغة التعليم في البلاد هي الهولندية، وهناك مجال للتدريس بلغة أخرى، لكن حصتها ينبغي ألا يتتجاوز الثلث".
وأضاف أن "المطلوب هو أن تتم الدراسة باللغة الهولندية، في حين يمكن الاستفادة من مواد تخصص باللغة الإنطليزية".
وتابع أن "أي جامعة لا تراعي هذا النظام سيكون عليها أن تحصل على إذن خاص"، بحسب صحيفة "غارديان" البريطانية. (سكاي نيوز عربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:37 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:45 | 2023-06-22
01:30 | 2023-06-22
01:30 | 2023-06-22
01:02 | 2023-06-22
01:00 | 2023-06-22
00:55 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website