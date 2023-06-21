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عربي-دولي
التصعيد في جنين مستمر.. والطائرات المسيرة تدخل على الخط
Lebanon 24
21-06-2023
|
23:40
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قتل الجيش الإسرائيلي بواسطة مسيّرة في شمال الضفة الغربية ثلاثة أفراد داخل سيارة عند حاجز الجلمة شمال جنين.
وقال الجيش الإسرائيلي، إن طائرة مسيّرة تابعة للجيش استهدفت سيارة تقل مسلحين قاموا بإطلاق النار على مناطق إسرائيلية قرب مدينة جنين، ونجحت في القضاء على ركابها.
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وأشار الجيش إلى أن المسلحين نفذوا عدداً من عمليات إطلاق النار نحو بلدات إسرائيلية في الضفة الغربية في الآونة الأخيرة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بسقوط ثلاثة قتلى إثر استهداف سيارة كانوا يستقلونها. وأوضحت الوكالة أن طائرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ السيارة في منطقة سهل مطار المقيبلة قرب بلدة الجلمة، ونقلت عن الدفاع المدني الفلسطيني أن أفراد طواقمه تمكنوا من الوصول إلى المنطقة وإطفاء النار المشتعلة، التي "كان بداخلها 3 جثث متفحمة".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن من كانوا في السيارة مسلحون نفذوا عمليات إطلاق نار تجاه بلدات إسرائيلية.
وأبلغ شهود عيان وكالة أنباء العالم العربي (AWP) أنهم شاهدوا القتلى داخل السيارة بعد الهجوم، الذي قال أدرعي إن طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي نفذته.
وأثنى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على العملية التي استهدفت السيارة الفلسطينية، وقال، في بيان نشره عبر "تويتر": "قام الجيش بعملية تصفية مستهدفة لخلية كانت تطلق النار باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وسبق لها أن نفذت عمليات إطلاق نار عدة".
وأكد غالانت أن إسرائيل ستتخذ "نهجاً هجومياً استباقياً"، وستستخدم جميع الوسائل المتاحة لملاحقة من سمّاهم "المسلحين الفلسطينيين".
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