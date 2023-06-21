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عربي-دولي

سيدة أوكرانيا الأولى ترد على بوتين: أمر مخزٍ للغاية

Lebanon 24
21-06-2023 | 23:47
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خرجت السيدة الأولى الأوكرانية أولينا زيلينسكا، عن صمتها لتنتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي، ووصف فيها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يدين باليهودية، بأنه "عار على الشعب اليهودي".
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وكان بوتين قال خلال منتدى اقتصادي عقد في سان بطرسبرغ الجمعة الماضية، "لديّ الكثير من الأصدقاء اليهود. ويقولون إن زيلينسكي ليس يهوديا بل عار على الشعب اليهودي. أنا لا أمزح".

وصرحت زيلينسكا خلال مقابلة مع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية قائلة إنه "أمر مخز للغاية.. لا أعرف كيف، في السياق السياسي، يمكنك مناقشة عرق شخص ما على الإطلاق".

وأعربت زيلينسكا عن أملها في موافقة إسرائيل على إرسال أنظمة إنذار مبكر لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الجوية الروسية بشكل أكثر فعالية.

وأفصحت زيلينسكا، التي تقوم بزيارة لإسرائيل، "أعتقد أن الأمر متروك لإسرائيل لتقرر ما إذا كانت ستقدم أو لا مساعدة كافية" لأوكرانيا.

وأردفت "نحن نعلم أن هناك إمكانات هائلة في إسرائيل، ونعلم أن هناك تكنولوجيا نحتاجها بشدة، لكن الأمر متروك لهم".
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