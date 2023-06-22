فقدان 39 مهاجراً بغرق زورق متجه إلى جزر الكناري

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أفادت منظمة "ووكينغ بوردرز" غير الحكومية المعنية بقضية الهجرة بغرق ما يصل إلى 39 مهاجراً، كانوا على متن زورق في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية.وقال مصدر في خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية: "إن طفلاً واحداً على الأقل لقي حتفه، وجرى إنقاذ 24 شخصاً من الزورق الغارق، في عملية إنقاذ بقيادة مغربية على بعد نحو 88 ميلاً إلى الجنوب الشرقي من جزيرة جران كاناريا".وقالت "ووكينغ بوردرز" ومنظمة غير حكومية أخرى هي ألارم فون: "إن الزورق كان يحمل 59 شخصاً". وذكرت "ووكينغ بوردرز" في تغريدة أن 39 شخصاً غرقوا، بينما قالت ألارم فون: "إن 35 شخصاً في عداد المفقودين".كما أشار مصدر في خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية إلى أن طفلا واحدا على الأقل لقي حتفه، وجرى إنقاذ 24 شخصا من زورق غارق كان متجها إلى جزر الكناري الإسبانية في عملية إنقاذ قادها المغرب.وقالت منظمتا إغاثة إسبانيتان معنيتان بقضية الهجرة، وهما "ووكينغ بوردز" و"ألارم فون"، إن الزورق كان على متنه حوالي 59 شخصا.وأفادت وكالة الأنباء الإسبانية باختفاء حوالي 30 من المهاجرين غير القانونين عندما تحطم قارب زودياك مطاطي سريع على بعد 150 كيلومترا من جنوب جزر الكناري في المحيط الأطلسي التابعة لإسبانيا.وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ المشتركة بين إسبانيا والمغرب جارية في المحيط الأطلسي.ومن جهتها، انتشلت مروحية إسبانية، قدمت من جزر الكناري، جثة طفل سيتم نقله إلى جزر الكناري.