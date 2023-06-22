بسبب ترامب... مجلس النواب الأميركي يوجه اللوم لعضو ديمقراطي بارز

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صوت مجلس النواب الأميركي على توجيه اللوم للنائب الديمقراطي البارز عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، أحد خصوم الرئيس السابق دونالد ترامب، ليصبح ثالث نائب يوجه إليه اللوم في المجلس منذ عام 2000.ووجه القرار اللوم لشيف في "إساءة استخدام منصبه كرئيس للجنة الاستخبارات في مجلس النواب (في الدورة السابقة للمجلس) لنشر أخبار كاذبة عن علاقة ترمب بروسيا، وتشجيع تحقيقات استخباراتية مسيئة له".وصوت 213 نائباً لصالح توجيه اللوم فيما عارضه 209 أعضاء.