Advertisement

عربي-دولي

ما جديد قضية تسريب وثائق البنتاغون الخطيرة؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 00:47
A-
A+
Doc-P-1079999-638230170341307916.jpg
Doc-P-1079999-638230170341307916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دفع العنصر في الحرس الوطني الأميركي جاك تيشير، المتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، ببراءته أمام محكمة في ماساتشوستس من اتهامات قد تبقيه لعقود وراء القضبان حال إدانته.

وكان تيشيرا (21 عاما) الخبير في تكنولوجيا المعلومات في القوات الجوية للحرس الوطني في ولاية ماساتشوستس قد اعتقل في نيسان بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أميركية.
Advertisement

ويواجه تيشيرا 6 تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها، وكل تهمة منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات.

ومثل تيشيرا أمام القاضي ديفيد هينيسي في وورسيستر بماساتشوستس حيث دفع ببراءته من كل من التهم الموجهة إليه، وفقا لوثائق المحكمة، وطلب محاميه الإفراج عنه لحين محاكمته، لكن القاضي رفض الطلب.

وتشتبه السلطات الأميركية في أن تيشيرا قام بنشر وثائق دفاعية سرية للغاية في مجموعة دردشة على منصة التواصل الاجتماعي "ديسكورد"، قبل أن يتم تداولها على تويتر وتلغرام وفور تشان.

واحتوت الوثائق على معلومات تشير إلى قلق الولايات المتحدة حيال قدرات الجيش الأوكراني الذي يواجه الاجتياح الروسي، وأيضا تجسس واشنطن ربما على حليفتيها إسرائيل وكوريا الجنوبية، إضافة إلى تفاصيل أخرى حساسة.

ويعد هذا الخرق الأكبر منذ عام 2013 عندما سرب إدوارد سنودن وثائق خاصة بوكالة الأمن الوطني، كما أنه أثار الكثير من الأسئلة بشأن قدرة تيشيرا على الوصول إلى أسرار عالية المستوى رغم رتبته المتدنية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-22
04:30 | 2023-06-22
04:24 | 2023-06-22
04:03 | 2023-06-22
04:00 | 2023-06-22
03:51 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website