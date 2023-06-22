على الولايات المتحدة أن تتشبه بالمملكة العربية السعودية.. هذا ما أوضحته "The National Interest"

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لطالما طالت الانتقادات النظام السعودي، وتحديداً سياسة المملكة العربية السعودية الخارجية خاصة مع استلام ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان زمام الأمور. إلا أنه، ومع تطور قيادة بن سلمان، أصبحت السياسة الخارجية السعودية أكثر براغماتية وحيادية.وبحسب موقع "The National Interest" الأميركي، "عاصر بن سلمان ثلاثة رؤساء أميركيين كان هدفهم تقليص المشاركة الأميركية في الشرق الأوسط، ما دفعه للاعتقاد أن على المملكة الاعتماد على نفسها والتحرك لضمان أمنها. وخير مثال على ذلك، رفض بن سلمان الانصياع لأوامر الولايات المتحدة والغرب في فرض عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، وقامت المملكة عوضاً عن ذلك بزيادة وارداتها من المنتجات البترولية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، وسعت الرياض دائرة علاقاتها الخارجية خاصة مع الصين، أكبر مشتر للنفط السعودي وأكبر شريك تجاري للمملكة. ونتيجة لذلك، تمكنت الصين من التوسط بين المملكة وإيران ما أدى إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. كما وقد يساعد هذا التقارب أيضًا في تهدئة أو حل النزاعات الأخرى بين البلدين في الشرق الأوسط، لا سيما في اليمن".وتابع الموقع، "ومع ذلك، من الواضح أن السعوديين يحاولون توسيع دائرة سياستهم الخارجية، جزئيًا، لحمل الولايات المتحدة على إيلاء المزيد من الاهتمام للمملكة التي تتمتع بفائض من النفط. وزعم مسؤولو المملكة أنهم يفضلون أن تكون الولايات المتحدة حليفهم الرئيسي لكنهم بحاجة إلى توسيع آفاقهم الدبلوماسية، وذلك بعد تراجع نفوذ أميركا في المنطقة.وأشاروا إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لم يفعل شيئًا في عام 2019 عندما أدت الهجمات الصاروخية وبواسطة طائرات مسيّرة على منشآت النفط السعودية إلى منع استخدام ما يقرب من نصف إنتاج النفط في البلاد مؤقتًا".وأضاف الموقع، "لم تسلم إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أيضاً، فبن سلمان لم ينس كيف، وخلال انتخابات عام 2020، وعد بايدن بجعل الأمير السعودي "منبوذًا" بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وبعد عامين، انزعجت إدارة بايدن عندما سمح بن سلمان لاتحاد أوبك + النفطي بخفض الإنتاج، ورفع أسعار النفط على المدى القصير قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة. إذاً، لا يمكن لأحد أن يحسد السعوديين على تنويع علاقاتهم الدبلوماسية، وعلى إعطاء الأولوية لمصالحهم الوطنية، وعلى إدراكهم أنهم بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية أمنهم".وبحسب الموقع، "إن الفوائد من تسهيل العلاقات مع إيران في الشرق الأوسط من خلال الوساطة الصينية على مستوى المنطقة عززت أمن المملكة وكان من المفترض أن تسهل إعادة توجيه السياسة الخارجية الأميركية التي تشتد الحاجة إليها تجاه منطقة المحيطين الهندي والهادئ. في الواقع، بمرور الوقت، أصبح السعوديون معتمدين بشكل كبير على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الحرب العالمية الثانية بين الرئيس الأميركي آنذاك فرانكلين دي روزفلت والملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود والذي أعطى الولايات المتحدة الحق في الدفاع عن حقول النفط السعودية مقابل الحصول على النفط".وتابع الموقع، "إذا كان بإمكان المملكة العربية السعودية أن تكون أكثر براغماتية بشأن سياستها الخارجية، فيمكن للولايات المتحدة ويجب عليها أن تكون أكثر براغماتية بشأن اتفاق روزفلت – عبد العزيز، والذي لم يكن اتفاقاً مثاليًا في المقام الأول. ليس هناك أدنى شك في أن المملكة العربية السعودية هي منتج ومصدر رئيسي للنفط، وهي أيضًا عضو مؤثر في أوبك +، لكنها لا تستطيع وحدها التحكم في سعر النفط الخام على المدى الطويل. ومن الأسباب التي تحكم على الولايات المتحدة أن تكون أكثر براغماتية بشأن الارتياح مع المملكة هو أنه من المرجح أن يكون شراء النفط بسعر السوق العالمي السائد أرخص من إنفاق دولارات دافعي الضرائب في محاولة للدفاع عن شيء لا يحتاج حقًا إلى الدفاع. وأخيرًا، إن سوق النفط يتغير باستمرار، والوجود العسكري الأميركي المكثف في منطقة الخليج الفارسي بات أقل حاجة الآن من أي وقت مضى".وختم الموقع، "لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تتواجد في كل مكان في العالم. يجب عليها أن تحاكي البراغماتية السعودية، والتي تعني في الوقت الحاضر نقل الاهتمام والموارد العسكرية من الشرق الأوسط إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية".