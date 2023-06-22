هانتر بايدن سيمثل أمام محكمة فيدرالية في هذا الموعد





هذا واعترف نجل بايدن بذنبه في قضيّتين فيدراليتين مرتبطتين بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح، ووفقا لمصادر فإن هانتر وقع اتفاقا مع مكتب المدعي العام الأميركي يقر فيه بحيازته سلاحا ناريا.

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وكان هانتر اتُهم بحيازة سلاح ناري في عام 2018، بينما كان مدمنا على المخدّرات.



وانتقد الجمهوريون في الكونغرس وزارة العدل التي قالوا إنها تحرص على ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما تعمل على تفادي عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأيّ ثمن، على حد قولهم. يمثل نجل الرئيس الأميركي، هانتر بايدن، أمام محكمة فيدرالية في ولاية ديلاوير لأول مرة في 26 تموز المقبل بتهم تتعلق بحيازة سلاح ناري، بحسب ملفات للمحكمة أوردتها رويترز.هذا واعترف نجل بايدن بذنبه في قضيّتين فيدراليتين مرتبطتين بمخالفات ضريبية وحيازة سلاح، ووفقا لمصادر فإن هانتر وقع اتفاقا مع مكتب المدعي العام الأميركي يقر فيه بحيازته سلاحا ناريا.وكان هانتر اتُهم بحيازة سلاح ناري في عام 2018، بينما كان مدمنا على المخدّرات.وانتقد الجمهوريون في الكونغرس وزارة العدل التي قالوا إنها تحرص على ملاحقة الرئيس السابق دونالد ترمب، بينما تعمل على تفادي عقوبة السجن لنجل الرئيس الحالي بأيّ ثمن، على حد قولهم.

ومن المرجح أن يواصل الرئيس السابق دونالد ترمب وجمهوريون آخرون مساعي استخدام القضية لتسليط الضوء على جو بايدن وتعاملاته التجارية العائلية، وإثارة تساؤلات حول استقلالية وزارة العدل في عهد بايدن.



وفي منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي، شبه ترمب، صفقة هانتر بايدن بأنها "مجرد تذكرة مرور" مضيفا "نظامنا معطل!".



وقال مكتب مستشار البيت الأبيض في بيان، إن الرئيس والسيدة الأولى جيل بايدن "يحبان ابنهما ويدعمانه بينما يواصل إعادة بناء حياته".



وقبل أكثر من شهر، ذكرت لجنة رقابية برلمانية أن أعضاء عائلة الرئيس الأميركي وشركاءهم ملايين جنوا الدولارات من كيانات وشركات أجنبية أثناء وبعد فترة منصب نائب الرئيس جو بايدن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك باستخدام ما يقرب من 20 شركة، والاستفادة من شبكة واسعة من شركاء الأعمال المخفيين.