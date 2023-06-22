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عربي-دولي

كييف تقصف جسراً رئيسياً يربط بين خيرسون والقرم

Lebanon 24
22-06-2023 | 02:17
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أعلن حاكم منطقة خيرسون المعين من قبل روسيا فلاديمير سالدو أن القوات الأوكرانية قصفت جسراً رئيسياً يربط بين خيرسون وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، وفق ما ذكرت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية.
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وأشار سالدو إلى أن الجسر تعرض لقصف بصواريخ ستورم شادو البريطانية، لافتاً إلى أنها دمرت جزءاً من الجسر، وتم تحويل المرور إلى مسارات أخرى.


المصدر: الشرق
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