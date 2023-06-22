في محطته الرابعة.. عبد اللهيان يصل الإمارات

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وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الامارات، قادمًا من الكويت، حيث كان وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر في استقباله بمطار ابوظبي.المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أحد أهم محاور زيارة عبد اللهيان لدولة الإمارات، وفقا لما اوردته “ارنا”.يشار الى ان الإمارات، هي المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الايراني على دول الخليج والتي شملت ايضا قطر وعمان والكويت حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.