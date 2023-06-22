Advertisement

عربي-دولي

في محطته الرابعة.. عبد اللهيان يصل الإمارات

Lebanon 24
22-06-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1080026-638230236968282993.jpg
Doc-P-1080026-638230236968282993.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الامارات، قادمًا من الكويت، حيث كان وزير الدولة لشؤون الخارجية خليفة شاهين المرر في استقباله بمطار ابوظبي.

المحادثات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية المهمة، أحد أهم محاور زيارة عبد اللهيان لدولة الإمارات، وفقا لما اوردته “ارنا”.
Advertisement

يشار الى ان الإمارات، هي المحطة الرابعة لجولة وزير الخارجية الايراني على دول الخليج والتي شملت ايضا قطر وعمان والكويت حيث عقد اجتماعات مع المسؤولين في هذه الدول لتبادل وجهات النظر حول التعاون الثنائي والقضايا الاقليمية والدولية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:01 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:48 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:00 | 2023-06-22
04:30 | 2023-06-22
04:24 | 2023-06-22
04:03 | 2023-06-22
04:00 | 2023-06-22
03:51 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website