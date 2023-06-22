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عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يقتحم نابلس ويفجّر منزل أسيرٍ بعد محاصرته
Lebanon 24
22-06-2023
|
02:41
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اقتحمت عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد ساعات من اغتيال الجيش الإسرائيلية 3 شهداء بقصف من مسيّرة لمركبتهم في جنين، فيما توعدت فصائل المقاومة بـ"رد قاس".
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وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن شهود عيان بأن عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية ترافقها جرافتان وشاحنة كبيرة اقتحمت مدينة نابلس من الجهة الشمالية.
وأضاف المراسل أن قناصة بالجيش الإسرائيلي انتشروا فوق أسطح البنايات، فيما اندلعت مواجهات مع شبان فلسطينيين لدى محاولتهم التصدي للاقتحام، وسمعت أصوات انفجارات.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن القوات الإسرائيلية تمركزت في شارع "تِل" وسط المدينة، وقامت بتفجير منزل الأسير كمال جوري بعد محاصرته.
وكانت سلطات الاحتلال قد أبلغت عائلة الأسير جوري أنها تعتزم هدم المنزل الذي كان يسكن فيه، حيث تتهمه بتنفيذ عملية إطلاق نار برفقة الأسير أسامة الطويل قرب قرية دير شرف غرب مدينة نابلس في 11 تشرين الأول الماضي، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي.
وقبل ذلك بساعات اغتالت طائرة إسرائيلية 3 مقاومين عند منطقة الجلمة قرب مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الاغتيالات منذ الانتفاضة الثانية.
المصدر: الجزيرة
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