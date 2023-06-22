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عربي-دولي

من أجل الناتو.. بلينكن يحث تركيا على دعم طلبه

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:13
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قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن حث أنقرة على دعم السويد في طلبها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وذلك خلال اجتماع، الأربعاء، مع وزير الخارجية التركي المعين حديثا هاكان فيدان.
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واعترضت تركيا على طلب السويد الانضمام إلى الحلف عازية ذلك إلى مخاوف أمنية، لكن أعضاء الحلف عبروا عن آمالهم في أن تحصل على العضوية قبل عقد قمة الحلف في منتصف يوليو في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا.

وقال المتحدث ماثيو ميلر إن بلينكن شدد في اجتماع مع فيدان على هامش مؤتمر "تعافي أوكرانيا" في لندن، على أهمية اتحاد الحلف في وقت حرج.

وأضاف ميلر: "حث (بلينكن) أيضا... تركيا على دعم السويد في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الآن".

وتابع المتحدث قائلا إن بلينكن رحب بدعم أنقرة لكييف وعملها فيما يتعلق باتفاق الحبوب، الذي يسمح بشحن الصادرات الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

وكان بلينكن قد حث أنقرة الشهر الماضي على الانتهاء فورا من الموافقة على طلب انضمام السويد إلى الحلف.
وتراجعت السويد وفنلندا العام الماضي عن سياسة عدم الانحياز العسكري التي دامت عقودا وتقدمتا بطلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وانضمت فنلندا إلى الحلف في أبريل، لكن تركيا تواصل منع السويد من نيل العضوية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن السويد يجب ألا تتوقع أن تعطي أنقرة الضوء الأخضر لطلبها الانضمام للحلف في القمة ما لم توقف الاحتجاجات المعادية لبلده في ستوكهولم.

وتتهم تركيا السويد بإيواء أعضاء في جماعات مسلحة تعتبرها إرهابية، واستحدثت ستوكهولم في الآونة الأخيرة قانونا جديدا يزيد من صعوبة تمويل الجماعات الإرهابية أو دعمها.

وحضر بلينكن وفيدان المؤتمر الخاص بأوكرانيا في لندن والذي تعهدت فيه بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتقديم مساعدات إضافية بمليارات الدولارات لإعادة إعمار أوكرانيا.

وقال فيدان إنه حضر إلى لندن لإبداء دعم بلده لكييف.
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