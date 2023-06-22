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عربي-دولي

البيت الأبيض: مفاوضات بايدن ومودي حاسمة

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:14
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أعلن منسق العلاقات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن مفاوضات رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مع الرئيس الأميركي جو بايدن ستحدد التعاون بين البلدين للسنوات القادمة، بحسب وكالة "سبوتنيك".

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وقال: "أعتقد أنكم إذا نظرتم إلى هذه القضايا، التي سيناقشها الزعيمان في غضون الأيام المقبلة، سترون أنها تركز جدا على المستقبل، لأن ستكون شراكة محددة خلال السنوات العشر والخمس عشرة القادمة على الأقل".

وأشار إلى أن "مودي وبايدن سيبحثان التعاون في مجال الدفاع، والأمن السيبراني، والفضاء، وسلاسل الإمدادات المستدامة، وتغير المناخ".

أضاف: "يتعلق الأمر بتحسين وتعميق هذه العلاقات الثنائية مع الهند، وهذه بالطبع نقاش يركز على المستقبل".

وأكد أهمية "الدور الذي تلعبه الهند في مجال حفظ الأمن في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".

ووصل مودي مساء أمس الأربعاء إلى واشنطن، في زيارة رسمية يستهدف خلالها مناقشة العلاقات الثنائية بين نيودلهي وواشنطن، ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي، كلمة أمام الكونغرس الأميركي.
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