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روسيا: الولايات المتحدة تعزز قواتها في سوريا

Lebanon 24
22-06-2023 | 03:29
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قال المبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف إن روسيا لديها معلومات تفيد بأن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في سوريا.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عنه القول "هناك معلومات... عن أن الولايات المتحدة تعزز وحدتها العسكرية في شمال شرق سوريا، وكذلك في التنف التي تحتلها بشكل غير قانوني منذ فترة طويلة".
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