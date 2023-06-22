بعد زيارة بلينكن بكين.. سفينة أميركية تعبر مضيق تايوان

بعيد ساعات على مغادرة وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، الصين، عبرت سفينة تابعة للبحرية الأميركية مضيق تايوان.



فقد أعلنت البحرية الأميركية، أن سفينة تابعة لخفر السواحل الأميركي أبحرت عبر مضيق تايوان، يوم الثلاثاء، وذلك في اليوم التالي لختام زيارة رفيعة المستوى لبلينكن إلى بكين حازت متابعة على نطاق واسع.

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إلا أن الأسطول السابع أكد أن السفينة ستراتون أجرت عبورا "روتينيا" في مضيق تايوان "عبر مياه تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار، وفقا للقانون الدولي".



كما أضاف في بيان أن "هذا المرور يظهر التزام الولايات المتحدة بإبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادي حرة ومفتوحة"، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي ينشر الطائرات والسفن عبر أي مناطق متاحة بموجب القانون الدولي".



بدورها، أوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن السفينة أبحرت في اتجاه الشمال، لافتة إلى أن قواتها تراقب الوضع الذي وصفته بأنه طبيعي.