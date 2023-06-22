مميزاتها "غير عادية".. ما هي مدرّعة النمر التي دمّرها مقاومون فلسطينيون في جنين؟

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وصنعت هذه المدرعة، بواسطة شركة "أوشكوش" في ويسكانسن الأميركيّة، وهي أحد المقاولين الدفاعيين الأميركيين. وبحسب التقارير، فإن هذه المدرعة لا تقتصر على الأغراض الدفاعية العسكرية، بل إنها أنتجت عدة نسخ منها لعمليات نقل البضائع ومكافحة الحرائق وغيرها من الاستخدامات، لكن ميزاتها أهلتها لتطويرها لأغراض عسكرية.وتستخدم المدرعة ضمن الجيش الأميركي وقوات الحرس الوطني، واشترتها عدة دول في العالم. أما كيان الإحتلال، فقد اشترى هذه الآلية وأجرى عمليات تطوير وتعديل على هيكلها لتلائم عمليات الجيش الإسرائيلي في اقتحام المدن الفلسطينية والاعتداء على الفلسطينيين ونقل المعتقلين على متنها.وتتفاوت قدرات تلك الآلية ويختلف وزنها بحسب الطراز والتعديلات عليها، ويمكنها حمل ما بين طنّين و4.5 طن من الوزن بداخلها.وتمتلك مدرعة النمر، محركات تعمل بالديزل، مصنعة من قبل شركة "كاتربيلر" الأميركية الشهيرة بالآليات الثقيلة، والتي تزود جيش الاحتلال كذلك بجرافات ثقيلة ظهرت بقوة خلال الانتفاضة الثانية ونفذت جريمة بحق مخيم جنين حين هدمت أجزاء كبيرة منه.ويعد نظام الدفع في المدرعة كاملاً ورباعياً، لضمان القدرة الكبيرة على تخطي الطرق الوعرة، وتنفيذ عمليات سحب وإخلاء لمركبات ومصفحات أخرى خلال العمليات عسكرية.لكن نظام الدرع الخاص بالنمر، معد لمواجهة نيران الأسلحة الصغيرة وشظايا القذائف، إذ أنها توفر حماية ضد النيران الخفيفة للجنود بداخلها، ويمكن للعبوات الناسفة كبيرة الحجم أن تحدث فيها أضراراً بالغة، بحسب قوتها، كما ظهر في كمين جنين، يوم الإثنين الماضي.وعلى صعيد السعة الداخلية للأفراد أو الجنود، فإنها تتفاوت طاقة الاستيعاب بحسب الغرض التشغيلي، وعمليات التعديل، ويمكنها أن تستوعب لغاية 12 جندياً في الداخل.