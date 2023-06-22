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عربي-دولي

عملة جديدة من فئة الـ5000 ليرة في دولة عربيّة.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
22-06-2023 | 04:03
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أعلن مصرف سوريا المركزي عن وضع أوراق نقدية من فئة 5000 ليرة بالتداول، تمت فيها الاستعاضة عن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 بطباعة نافرة له، ما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة.

ودخلت الورقة النقدية الجديدة من إصدار عام 2023 التداول في السوق المحلي، وهي تحمل ذات التصميم المعمول به حالياً مع اختلاف بحجم رقم الفئة الموجود على الوجه الأمامي للورقة النقدية.
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وأوضح المركزي في بيان، أن ميزة التخريم المجهري لرقم 5000 عوضت بطباعة نافرة لرقم 5000، بما يضمن تعزيز المزايا الأمنية للورقة النقدية، كما تم الاحتفاظ بباقي المواصفات الأمنية الأخرى من دون تعديل. (روسيا اليوم)
 
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