Advertisement

عربي-دولي

شولتس: على أوروبا الإسراع في الإنتاج الدفاعي وتعزيز التعاون بين دولها

Lebanon 24
22-06-2023 | 04:24
A-
A+
Doc-P-1080067-638230300715806477.jpg
Doc-P-1080067-638230300715806477.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد المستشار الألماني أولاف شولتس على أنه "يجب على أوروبا الإسراع في الإنتاج الدفاعي وتعزيز التعاون بين دولها" ، على ما افادت وكالة "فرانس برس" .

وحض قادة الناتو على الاجتماع في تموز المقبل للتركيز على "تعزيز القدرة القتالية لأوكرانيا خلال هجومها المضاد المستمر".
Advertisement

وقال للمشرعين :"إن الحكومة الأوكرانية قالت بنفسها إن عضوية الناتو ليست محل نقاش بينما تشن روسيا حربها ضد أوكرانيا"، مضيفا: "لهذا السبب أطرح أن نركز في فيلنيوس على ما أصبح الآن أولوية مطلقة، أي تعزيز القوة القتالية لأوكرانيا".

من جهة أخرى، دعا شولتس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى "تمهيد الطريق" لعضوية السويد في "الناتو".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-06-22
12:37 | 2023-06-22
12:00 | 2023-06-22
11:58 | 2023-06-22
11:41 | 2023-06-22
11:30 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website