

هناك شائعات بأن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق غير رسمي من شأنه أن يمنع المزيد من التصعيد بين الطرفين، وذلك بعد 10 أشهر من توقف النشاط الدبلوماسي بين الطرفين. وما هو مطروح على الطاولة هو التوصل إلى تفاهم غير مكتوب بأن يتعهد الطرفان بعدم الحكم على الاتفاق بالموت.

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وبحسب مجلة "Foreign Policy" الأميركية، "تدهورت العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بشكل تصاعدي على مر السنين. ومع ذلك، وعلى الرغم من كونه اتفاقا غير رسمي، إلا أنه يشكل انتصاراً، وسيحول دون اتجاه الطرفين نحو مواجهة كارثية. وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان عن أي شيء حتى الآن، إلا أنه ورد أن الاتفاق غير الرسمي يستلزم التزامًا من إيران بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم بما يزيد عن 60 في المئة، وبإيقاف أو إبطاء تخزين اليورانيوم المخصب عند هذا المستوى، وبوقف هجمات المجموعات المتحالفة في العراق وسوريا والتي تستهدف القوات الأميركية، وبالامتناع عن تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية، وبتوسيع التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في المقابل، ستمتنع الولايات المتحدة عن تشديد العقوبات على إيران، وستتوقف عن الاستيلاء على ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني، وستمتنع عن دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد طهران".

وتابعت المجلة، "علاوة على ذلك، ستطلق طهران سراح العديد من المواطنين الأميركيين المسجونين ظلما في إيران في مقابل إلغاء تجميد الأموال الإيرانية الموجودة في المصارف الأجنبية وكذلك إطلاق سراح أربعة إيرانيين مسجونين في الولايات المتحدة. والجدير بالذكر أن الأموال لن تتم إعادتها إلى إيران، لكن طهران ستكون قادرة على إنفاقها على الغذاء والدواء. وما أكد حصول اختراق صغير في هذا الاتجاه هو ما حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية. فقد التقى مسؤولون إيرانيون وأميركيون بعيداً عن الإعلام في نيويورك وكذلك في عمان. كما ومنحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة العراقية إعفاءً للسماح لها بدفع ديون الغاز والكهرباء لإيران بقيمة 2.76 مليار دولار. وفي حين تصر واشنطن على أن هذا تنازل روتيني، أفاد الجانب العراقي بأنه تم منح الموافقة خلال اجتماع بين وزير الخارجية العراقي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش مؤتمر في المملكة العربية السعودية".

وأضافت المجلة، "ولعل الأهم من ذلك أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أشار في خطاب ألقاه في 11 حزيران إلى انفتاح إيران على التوصل إلى اتفاق مع الغرب، بشرط أن تظل البنية التحتية النووية الإيرانية سليمة. وفي اليوم عينه، أشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى انفتاح طهران على الصفقة من خلال إخبار المراسلين بأن طهران رفعت مستويات التخصيب من أجل إجبار الغرب على رفع العقوبات. من نواحٍ عديدة، يمنح الاتفاق غير الرسمي فرصة جديدة لخطة العمل الشاملة المشتركة التي سبق ودخلت في غيبوبة. فقد واجه الجانبان صعوبة في حشد الإرادة لتجديد الخطة، لذلك تمثلت الطريقة الأفضل بالنسبة لهما بالتظاهر بأنها لا تزال حية. واستمر هذا الأمر على مدى 18 شهراً، إلا أن توسع الأنشطة النووية الإيرانية، وكذلك مصادرة الولايات المتحدة لناقلات النفط الإيرانية، هددا بعرقلة هذا التوازن الهش. ومن خلال الموافقة على وقف التصعيد المتبادل، نأمل في إمكانية تجنب أزمة لمدة 18 شهرًا أخرى".

وبحسب المجلة، "تسعى إدارة بايدن بشدة إلى تجنب أي أزمة مع إيران قبل الانتخابات الرئاسية عام 2024. وبالنظر إلى الأزمات والتوترات في أوكرانيا وتايوان، لا تستطيع تحمل الحرب في الشرق الأوسط. أما طهران، بدورها، فهي بحاجة إلى تخفيف العقوبات الاقتصادية وكذلك الهدوء على الجبهة الأميركية الإيرانية حتى تتمكن من المضي في تطبيعها مع الدول العربية. علاوة على ذلك، تريد طهران إبقاء الاتفاقية سارية حتى عام 2025 على الأقل، إلى حين انقضاء بعض القيود الرئيسية المفروضة على برنامج إيران النووي. إن حقيقة أن الاتفاق المكتوب والرسمي يبدو بعيدًا عن متناولهم يمثل انعكاساً لانعدام الإرادة السياسية والظروف المحلية والجيوسياسية المتغيرة".

وتابعت المجلة، "إن العوامل الجيوسياسية المتغيرة تجعل الاتفاق الرسمي أكثر صعوبة. ومع مرور الوقت، لم يصبح جدول الأعمال أكثر صعوبة فقط نتيجة للتقدم النووي الإيراني، بل نتيجة للحرب في أوكرانيا. وعلى عكس آمال واشنطن، لم يضعف الوقت موقف طهران التفاوضي. وعلى الرغم من الاضطرابات الداخلية وعدم شعبية النظام الديني، فقد وسعت إيران برنامجها النووي، وطبعت العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وعززت علاقاتها مع روسيا من خلال مساعدتها في غزوها غير الشرعي لأوكرانيا، وهو ما تعتبره واشنطن استفزازًا كبيرًا".

وبحسب المجلة، "وتبقى إسرائيل اللاعب الأهم. من المعروف أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو مهووس بقتل الاتفاق النووي، وقد أوضحت الحكومة الإسرائيلية مرارًا وتكرارًا أنها غير ملزمة بما توافق عليه واشنطن. في مواجهة أزمة شرعية غير مسبوقة في الداخل وتوترات واسعة النطاق مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قد لا يكون لدى نتنياهو القدرة على لعب دور المؤثر بشكل سلبي على الدبلوماسية الأميركية الإيرانية كما فعل مرات عديدة من قبل. ولكن، بغض النظر عن حسابات إسرائيل، هل يمكن الوثوق باتفاقية غير رسمية وغير مكتوبة؟"

وتابعت المجلة، "خلاصة القول هي أن الاتفاقية لن تصمد إلا إذا بقيت المصلحة المشتركة بين واشنطن وطهران قائمة وتتمثل في تجنب اندلاع أزمة. ومع ذلك، على المدى القصير، سوف تمنح كلا الجانبين بعض الراحة، وإذا كانت لديهما الإرادة السياسية، فقد يؤدي خفض التصعيد اللاحق إلى توفير فرصة للتفاوض على اتفاقية أكثر ديمومة. لكن في الوقت الحالي، فإن وقف إطلاق النار السياسي يجب أن يكون مفيدًا".