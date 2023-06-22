Advertisement

عربي-دولي

وزير خارجية الكويت: نرحب بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج

Lebanon 24
22-06-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1080100-638230336901279810.jpg
Doc-P-1080100-638230336901279810.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رحب وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، خلال لقائه نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأن عبد اللهيان الذي يزور الكويت المحطة الثالثة من جولته في الخليج، أجرى محادثات مع نظيره الكويتي، مناقشة حول مختلف قضايا العلاقات بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والبرلمانية والقنصلية والبيئية وبعض القضايا الإقليمية.
Advertisement

وقد أكد عبد اللهيان أن "تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دول الخليج الفارسي، من أولويات إيران"، مضيفا: "لحسن الحظ، شهدنا خلال العامين الماضيين تبادل بعض الوفود بين البلدين مما يدل على رغبة الجانبين في توسيع العلاقات".

وأشار إلى استعداد ايران لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، و"لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين".

بدوره، عبر وزير خارجية الكويت عن ارتياحه لهذا اللقاء، ووصف العلاقات بين الكويت وايران بأنها "عميقة ومتجذرة"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين، وأن المشاكل البسيطة يمكن حلها".

وأكد "أننا جميعا في المنطقة سوف نتأثر بالاستقرار وعدم الاستقرار بشكل مشترك، ونتيجة الاستقرار هي ازدهار المنطقة"، مضيفا: "نرحب بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج ونرى أن ذلك في مصلحة الجميع". (روسيا اليوم)      
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-06-22
12:37 | 2023-06-22
12:00 | 2023-06-22
11:58 | 2023-06-22
11:41 | 2023-06-22
11:30 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website