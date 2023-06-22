غوتيريش: النظام المالي العالمي أصبح غير عادل وفشل في حماية الدول الأكثر فقراً

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن النظام المالي العالمي أصبح غير عادل، وفشل في حماية الدول الأكثر فقرا، وأصبح غير قادر على الاستجابة للتحديات الراهنة.وأكد غوتيريش، خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" في باريس، اليوم الخميس: "يجب أن تكون هناك إصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي"، لا سيما أن هذا النظام فشل في توفير شبكة حماية للدول النامية.وأضاف غوتيريش، أن المؤسسات المالية الدولية محدودة القدرة ولا تستطيع القيام بدورها.وقال الأمين العام للأمم المتحدة، إن أوروبا حصلت على قروض من صندوق النقد أكثر بـ 13 ضعفا مما حصلت عليه إفريقيا.وتابع غوتيريش: "اقترحت توفير 50 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".وطالب بالعمل على توفير قروض بفوائد قليلة للدول الفقيرة والنامية.ويجتمع رؤساء دول ووزراء مالية ونشطاء من جميع أنحاء العالم في باريس هذا الأسبوع لبحث طرق إصلاح بنوك التنمية العالمية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ومساعدتهم على مواجهة عالم يواجه أزمة تغير المناخ. (العربية)