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عربي-دولي

إثيوبيا ترفض تدخل الدول العربية وتكشف عن الخطوة التالية حيال سد النهضة

Lebanon 24
22-06-2023 | 07:30
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أعلن وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين، أن سد النهضة يقترب الآن من التعبئة الرابعة، موضحا أن التعبئات الثلاث لسد النهضة لم تحدث ضررا بدول المصب وكذلك ستكون التعبئة الرابعة.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي في تصريحات صحفية، نرفض التدخل غير البناء وغير المبرر لجامعة الدول العربية في ملف سد النهضة.
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وكانت قد كشفت صورة حديثة التقطتها الأقمار الصناعية استعدادات إثيوبيا للملء الرابع لسد النهضة، حيث أوضحت الصورة أن إثيوبيا افتتحت البوابة الغربية للسد، وتركت البوابة الشرقية لتصريف حوالي 50 مليون متر مكعب من المياه.

وتبني إثيوبيا "سد النهضة" على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011، ووفق الهيئة الحكومية المسؤولة عن المشروع، فقد اكتمل 90 في المائة من عمليات البناء. فيما تستعد أديس أبابا لملء رابع لخزان السد، خلال موسم الأمطار، في شهري يوليو وأغسطس على غرار ثلاث عمليات سابقة قوبلت برفض من دولتي المصب مصر والسودان. (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
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