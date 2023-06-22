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إقتصاد

قفزة كبيرة في الطلب على الشاورما في هذا البلد!

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:15
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سجلت خدمات التوصيل في روسيا زيادة كبيرة في الطلب على الشاورما، تراوحت حسب بعض الشركات بين 100% و200%.

ونقلت صحيفة "فيدوموستي" الروسية عن أليكسي كوزنتسوف مدير مشروع "المطبخ المفتوح" في سلسلة محلات "بيريكريستوك" أنه تم بيع 590 ألف سندويشة شاورما في غضون 5 أشهر من هذا العام.
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ووفقا لكوزنتسوف فقد شهدت سلسلة محلات "بيريكريستوك" زيادة في الطلب على الشاورما في الأشهر الخمسة الأولى من 2023 بنحو 2.5 مرة مقارنة بنفس الفنرة من 2022.

كما أكدت شركات تقدم خدمة التوصيل مثل Yandex.Eda وOzon fresh زيادة الطلب على الطبق الشهير، الذي دخل روسيا في التسعينيات.

فيما أفادت بيانات مالية لمنصة OFD بأن عمليات شراء سندويشة الشاورما ارتفعت في الفترة من كانون الثاني الى اذار الماضي بنسبة 9%، فيما انخفضت مبيعات السوشي والبيتزا بنسبة 5% و 4% على التوالي. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

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