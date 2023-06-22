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زوجها مفقود في الغواصة... من هي ويندي راش التي خسرت أيضاً جدّيها بسفينة "تايتانيك"؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 05:58
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في وقت يكتم فيه العالم أنفاسه وهو يتابع أخبار ومستجدات الغواصة "تيتان" التي اختفت من على الرادار وبداخلها 5 من الأغنياء غاصوا في أعماق البحر في رحلة اعتقدوها سياحية لرؤية حطام سفينة تايتانيك الشهيرة، خصوصاً مع قرب نفاذ الطعام والأكسجين، لا توقف المصادفات.
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فقد تبيّن أن ويندي راش، زوجة ستوكتون راش الرئيس التنفيذي للغواصة السياحية المفقودة والمفقود أيضاً على متنها، تنحدر من عائلة فقد لها أفراد على متن سفينة تايتانيك عام 1912، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".

وأفاد التقرير بأن راش هي حفيدة حفيدة زوج من الأثرياء كانا على متن السفينة تايتانيك عام 1912، حيث توفي جدا جداها إيزيدور وإيدا شتراوس، في السفينة الغارقة.

كما تابع أن للجديّن الراحلين مشهدا صوره لهما المخرج جيمس كاميرون في قصة الزوجين اللذان قررا الموت على سريرهما في السفينة العملاقة، والتي بدور أن لعنتها لا تزال تسيطر بشكل كبير على المكان التى غرقت فيه.
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