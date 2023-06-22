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باتروشيف يكشف أمام بوتين حجم خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء "الهجوم المضاد"

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:30
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قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إن القوات الروسية تمكنت من القضاء على 13 ألف جندي أوكراني منذ يوم 4 حزيران وحتى 21 حزيران، وتدمير 246 دبابة.

وأوضح باتروشيف خلال جلسة لمجلس الأمن الروسي اليوم الخميس، أن من بين الدبابات التي تم تدميرها دبابات تسلمتها أوكرانيا مؤخرا من الدول الغربية.
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وأضاف باتروشيف أن القوات الروسية دمرت خلال نفس الفترة 42 قاذفة صواريخ متعددة وأنظمة صواريخ مضادة للطائرات، وأسقطت 10 مقاتلات تكتيكية استخدمتها كييف خلال الهجوم المضاد، و4 مروحيات، و264 طائرة مسيرة، و424 شاحنة وعربة.

واستمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في الاجتماع، إلى التقارير حول سير العملية العسكرية الخاصة، من كل من وزير الدفاع سيرغي شويغو، وسكرتير مجلس الأمن لروسي نيكولاي باتروشيف.

وأكد بوتين على أن الوضع في منطقة العملية العسكرية الخاصة ذو أولية، وهو من أهم المسائل على جدول الأعمال الحالي.

بدوره أعلن  شويغو، أن القوات الأوكرانية حدّت من هجماتها على مختلف الجبهات، وتعمل حاليا على إعادة ترتيب صفوفها، كؤكدا أنها تكبدت خسائر كبيرة خلال الأيام الـ16 الماضية. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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