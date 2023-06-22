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عربي-دولي

أثار الغضب.. إبن زوجة ملياردير مفقود بالغواصة يحضر حفلاً غنائياً!

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:00
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فيما كان العالم يحبس أنفاسه، أملاً في نجاة أفراد طاقم الغواصة "تيتان" المفقودة منذ الأحد في قلب المحيط الأطلسي، وعلى متنها 5 ركاب بينهما الملياردير البريطاني المقيم في دبي هيميش هاردينغ، كان ابن زوجة الأخير يحضر حفلة غنائية لفريق الروك "بلينك 182" للترفيه عن نفسه.
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وبرر الشاب بريان ساس تصرفه من خلال فيسبوك، أي بعد يوم واحد من الحادث، بتعليق أرفق فيه صورة له من مكان حفل فريق Blink-182 في سان دييغو، وكتب قائلاً "قد يكون من المقيت أن أكون هنا ولكن عائلتي تريدني أن أكون في هذا الحفل للفريق المفضل لدي، فالموسيقى تساعدني في الأوقات الصعبة!".

هذا المنشور الذي يسمح به بالتعليق فقط لمتابعيه، حظي بدعم من أصدقائه وعائلته. بيما أثار موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد نشطاء تصرفه ولا مبالاته في هذا الوقت العصيب.

وعند الإعلان عن نبأ اختفاء هاردينغ مع 4 آخرين على الغواصة التابعة لشركة "أوشين غيت"، قال ساس: "زوج والدتي مفقود. نصلي من أجل أن تكون مهمة الإنقاذ ناجحة."

كما شارك رابطا لتقرير إخباري عن اختفاء الملياردير في مجال الطيران - وقال أيضا إن برنامج تاكر كارلسون قد اتصل به لمناقشة موضوع اختفاء زوج أمه.


بدورها، انتقدت المطربة الأميركية كاردي بي Cardi B ابن زوجة الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ لحضوره حفلًا لفريق الروك بلينك 182 بعد إعلان فقدانه على متن الغواصة Ocean gate المفقودة.

وفي مقطع فيديو ظهرت فيه في بث حيّ على إنستغرام، قالت "كان ينبغي أن يكون في المنزل حزينا على زوج والدته، وأن ينتظر أي مستجدات حول مكانه بدلاً من الرقص في حفلة موسيقية، خاصة أن العالم كله يتابع الأمر بحزن شديد".

كما أكدت أنها تفضل أن تكون "مفلسة وفقيرة وتشعر بحب من حولها، على أن تكون مليارديرة ولا تجد من يهتم لأمرها". (العربية)

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