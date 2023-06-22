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عربي-دولي

في الذكرى الـ6 لبيعة ولي العهد.. معلومات بارزة عن الأمير محمد بن سلمان

Lebanon 24
22-06-2023 | 06:20
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برز وسم "الذكرى السادسة لبيعة ولي العهد" في المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، بين أبرز المواضيع التي تفاعل عليها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربيّ.

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وبويع الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد في 21 حزيران من عام 2017، ليتولى المنصب خلفاً للأمير محمد بن نايف آل سعود، بعد أن كان وليا لولي العهد.

وقبل البدء بممارسة مهامه في الخدمة العامة في السعودية وبعد تخرجه من الجامعة، عمل الأمير محمد بن سلمان "مستشاراً بهيئة الخبراء في مجلس الوزراء، ثم انتقل من هيئة الخبراء ليكون مستشاراً خاصاً لأمير منطقة الرياض، كما عمل أميناً عاماً لمركز الرياض للتنافسية، ومستشاراً خاصاً لرئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز"، وفقاً لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وانتقل الأمير محمد بن سلمان من إمارة منطقة الرياض "ليعين مشرفاً على المكتب الخاص والشؤون الخاصة لولي العهد، وذلك بعيد تولي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولاية العهد، وبتاريخ 20 / 4 / 1434هـ صدر أمر ملكي بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لديوان سمو ولي العهد ومستشاراً خاصاً له بمرتبة وزير، بالإضافة الى أنه عضو في اللجنة التنفيذية العليا لتطوير الدرعية"، وفقا للوكالة السعودية.

كذلك، شغل الأمير محمد بن سلمان منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء ورئيس ديوان سمو ولي العهد والمستشار الخاص لسموه وحاصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود، الثاني على الدفعة، وكان ترتيب سموه من ضمن العشرة الأوائل على مستوى المملكة في الثانوية العامة. (CNN)
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