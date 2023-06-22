دولتان عربيتان بالطليعة.. من هي البلدان المميزة بأسرع إنترنت على الهاتف المحمول؟

تصدّرت دولتان عربيتان قائمة بلدان العالم لناحية معدل سرعة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فيما اللافت هو أنّ معظم الدول الكبرى الأساسية لم تكن ضمن تلك اللائحة.

وفي ما يلي قائمة بدول العالم التي تتميز بأسرع إنترنت عبر الهاتف المحمول:

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1- قطر: 189.98 ميغابت/الثانية

2- الإمارات 175.34 ميغابت/الثانية

3- مكاو: 171.34 ميغابت/الثانية

4- الكويت: 139.03 ميغابت/الثانية

5- النرويج: 131.16 ميغابت/الثانية

6- الدنمارك: 118.83 ميغابت/الثانية

7- البحرين: 115 ميغابت/الثانية

8- كوريا الجنوبية: 110.59 ميغابت/الثانية

(CNBC)