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زاروا فلسطين لأول مرة منذ 12 عاما.. فاستقبلهم المستوطنون بالمولوتوف

Lebanon 24
22-06-2023 | 06:39
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زارت أسرة فلسطينية مغتربة فلسطين لأول مرة منذ 12 عاما، فاستقبلهم المستوطنون الإسرائيليون بالمولوتوف في بلدة ترمسعيا بالضفة الغربية.

وروت الأم كيف اعتدى مستوطنون على أسرتها داخل منزلهم، عبر محاصرته وإلقاء القنينات المشتعلة داخله عبر النوافذ.
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وقالت لوسائل إعلام فلسطينية إنها تعيش خارج البلد منذ 30 سنة، وإنها المرة الأولى لأبنائها في فلسطين، إذ أرادت تعريفهم على بلدهم.

وانهارت الأم وهي تقول إن المستوطنين هجموا على المنزل وحاولوا الدخول بالقوة، بينما كان أبناؤها بمفردهم وشعروا بالخوف الشديد.

وأضافت أنهم تمكنوا من الهروب إلى خارج المنزل الذي بدأ أثاثه بالاحتراق، إلا أن شبابا تدخلوا وأطفأوا النار. (الجزيرة)
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