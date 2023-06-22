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عربي-دولي

قائمة بأكبر 10 مدنٍ في العالم.. حجمها أكبر من بلدان بأكملها!

Lebanon 24
22-06-2023 | 14:00
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نشرت شبكة "CNBC" قائمة بأكبر 10 مدنٍ حول العالم من حيث المساحة، مشيرة إلى أن هذه المناطق تتخطى بحجمها بلداناً بأكملها.
وفي ما يلي قائمة بتلك المُدن مع مساحاتها:
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1- نيويورك: 
- مساحتها: 12093 كلم مربع
2- بوسطن: 
- مساحتها: 9538 كلم مربع
3- طوكيو - يوكوهاما:
- مساحتها: 8230 كلم مربع
4- أتلانتا:
- مساحتها: 7400 كلم مربع
5- شيكاغو:
- مساحتها: 7006 كلم مربع
6- لوس أنجلوس:
- مساحتها: 6351 كلم مربع
7- موسكو:
- مساحتها: 5891 كلم مربع
8- واشنطن - بالتيمور:
- مساحتها: 5500 كلم مربع
9- فيلادلفيا:
- مساحتها: 5430 كلم مربع
10- دالاس - فورت وورث:
- مساحتها: 5279 كلم مربع.
 
(CNBC)
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