قائمة بأكبر 10 مدنٍ في العالم.. حجمها أكبر من بلدان بأكملها!

نشرت شبكة "CNBC" قائمة بأكبر 10 مدنٍ حول العالم من حيث المساحة، مشيرة إلى أن هذه المناطق تتخطى بحجمها بلداناً بأكملها.

وفي ما يلي قائمة بتلك المُدن مع مساحاتها:

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1- نيويورك:

- مساحتها: 12093 كلم مربع

2- بوسطن:

- مساحتها: 9538 كلم مربع

3- طوكيو - يوكوهاما:

- مساحتها: 8230 كلم مربع

4- أتلانتا:

- مساحتها: 7400 كلم مربع

5- شيكاغو:

- مساحتها: 7006 كلم مربع

6- لوس أنجلوس:

- مساحتها: 6351 كلم مربع

7- موسكو:

- مساحتها: 5891 كلم مربع

8- واشنطن - بالتيمور:

- مساحتها: 5500 كلم مربع

9- فيلادلفيا:

- مساحتها: 5430 كلم مربع

10- دالاس - فورت وورث:

- مساحتها: 5279 كلم مربع.

(CNBC)