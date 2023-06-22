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عربي-دولي

رغم نفاد الأوكسجين... مسيّرة مائية تصل قاع المحيط بحثاً عن "تيتان"

Lebanon 24
22-06-2023 | 08:43
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أعلن خفر السواحل الأميركي في بيان اليوم الخميس، أن مسيّرة مائية وصلت قاع المحيط للبحث عن الغواصة "تيتان" التي اختفت وبداخلها 5 من الأغنياء غاصوا في أعماق البحر في رحلة اعتقدوها سياحية لرؤية حطام سفينة تايتنيك الشهيرة.
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وتابع أن قواته تواصل جهود إنقاذ المركبة رغم نفاد الأوكسجين.

وجاء ذلك في حين تضافرت جهود البحث التي تقوم بها من البحر والجو، فرق من جنسيات متعددة اليوم الخميس فوق المنطقة التي يرقد فيها منذ مئة عام حطام تيتانيك، على أمل العثور على تلك الغواصة التي لا يتعدى حجمها سيارة فان صغيرة، والتي تديرها شركة "أوشينجيت إكسبيديشنز" في الولايات المتحدة.
وقالت الشركة إن الغواصة تحركت ومعها ما يكفي من الهواء لمدة 96 ساعة، ما يعني أن خزانات الأكسجين نفدت على الأرجح في وقت ما من صباح اليوم.

إلا أن خبراء أوضحوا أن مدة بقاء الهواء فعليا تعتمد على عوامل مختلفة، مثل ما إذا كانت الغواصة لا تزال سليمة ومدى هدوء الموجودين فيها، حسب ما نقلت وكالة رويترز.

مع ذلك، يعتبر العد التنازلي لنفاد الأكسجين مجرد تصور يقوم على فرضية أن الغواصة لا تزال سليمة ولم تحاصر أو تلحق بها أضرار في أعماق بعيدة أو قرب قاع البحر.

فيما تعلق فرق الإنقاذ وأقارب الركاب الخمسة الأمل على تقارير خفر السواحل الأميركية التي أعلنت أن مسيرة وصلت القاع، بعدما رصدت طائرات بحث كندية أمس ضوضاء تحت سطح البحر باستخدام معدات الرصد بالموجات الصوتية. (العربية)
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