Advertisement

عربي-دولي

إعتقال مواطن يحمل جنسيّة عربيّة في بريطانيا... بماذا هو متّهم؟

Lebanon 24
22-06-2023 | 09:14
A-
A+
Doc-P-1080182-638230474614500882.jpg
Doc-P-1080182-638230474614500882.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، اعتقال رجل مصري في لندن يشتبه في تنظيمه تهريب آلاف من الأشخاص على متن "شراك الموت" من شمال إفريقيا إلى إيطاليا.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بيان، إن الرجل الذي يبلغ من العمر 40 عاما، اعتقل غرب لندن قرب مطار هيثرو، الأربعاء، بعد تحقيق مشترك مع الشرطة الإيطالية.
Advertisement

ويأتي توقيفه بعد أن أوقف 9 أشخاص يحملون الجنسية المصرية ويشتبه بأنهم مهربون في اليونان، بعد غرق مركب مهاجرين قبالة السواحل اليونانية قد يكون أسفر عن مصرع المئات.

وأكدت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة أن الرجل في لندن على صلة بالعديد من عمليات العبور غير القانونية في البحر المتوسط على مدار العام الماضي، بما في ذلك من ليبيا، وكان يعمل من بريطانيا بالشراكة مع مجرمين آخرين.

وتطلبت 3 من عمليات العبور هذه جهود إنقاذ من قبل خفر السواحل الإيطالي لمراكب معرضة للخطر، وكان كل منها كان يقل أكثر من 600 شخص.

ونقل البيان عن الضابط المسؤول في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة دارين بار، قوله إن "نوع القوارب التي تستخدمها جماعات الجريمة المنظمة هي شراك للموت وللأسف توفي الكثير من الأشخاص بعد حوادث في البحر المتوسط، ما يدل على مستوى الخطر".

وأضاف: "سنواصل تبادل المعلومات الاستخباراتية واتخاذ الإجراءات مع الشركاء لمنع العبور واعتقال مهربي البشر هنا وفي الخارج". (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:31 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:16 | 2023-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:33 | 2023-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-06-22
12:37 | 2023-06-22
12:00 | 2023-06-22
11:58 | 2023-06-22
11:41 | 2023-06-22
11:30 | 2023-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website