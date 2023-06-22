داخل الحلبة... نزال ملاكمة بين ماسك وزوكربيرغ!

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يبدو أن عملاقي مواقع التواصل الأكبر عالمياً، قررا أن يتصارعا، بل تعهدا بالنزول إلى حلبة الملاكمة.وفقد تحدى مالك تويتر، إيلون ماسك، منافسه اللدود مارك زوكربيرغ، صاحب شركة "ميتا" مالكة فيسبوك وإنستغرام بمنازلته على حلبة الملاكمة.وكتب في تغريدة على حسابه في تويتر : "مستعد لمنازلة السيد زوكربيرغ على الحلبة".ليرد رئيس شركة Meta، أمس الأربعاء، عبر إنستغرام معلقاً على تحدي غريمه، قائلا: "أرسل لي الموقع".فما كان من مالك العصفور الأزرق إلا أن أجاب بسرعة "فيغاس أوكتاغون"، في إشارة إلى مقر الملاكمة في لاس فيغاس، نيفادا.كما أكد ماسك أنه يتمتع ببعض الحركات المميزة، ومنها ما أسماه "الفظ، حيث يستلقي فوق خصمه ولا يفعل شيئًا"، نسبة إلى حيوان الفظ البحري الذي يتمتع بجسم ضخم ومترهل نسبيا. (العربية)