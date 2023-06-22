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عربي-دولي

نهاية غير متوقّعة... حاول الإنتحار بالقفز من مئذنة مسجد وهذا ما جرى لاحقاً!

Lebanon 24
22-06-2023 | 10:39
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ضجّت مواقع التواصل في مصر بفيديو لشاب من الفيوم حاول الانتحار بالقفز من مئذنة مسجد بسبب مروره بأزمة نفسية، لكن رد فعل المارّة والمصلين كان مثيرا.

الشاب الذى يبلغ من العمر 27 عاماً، من قرية سنهور القبلية بالفيوم، حاول الانتحار من فوق المسجد وصعد شابان إلى أعلى المئذنة وتمكنا من إنقاذه، لكن أوسعاه ضربا. (روسيا اليوم)
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