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إقتصاد

قيمته كبيرة.. البنك الدولي يوافق على قرض لتونس لهذا الغرض

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:00
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وقعت تونس اتفاقا مع مجموعة البنك الدولي للحصول على قرض قيمته 268.4 مليون دولار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية، الخميس، أن الاتفاق ينهي فترة من التعليق المؤقت لبرامج البنك مع تونس بسبب تصريحات لرئيسها قيس سعيد أثارت الجدل بخصوص مهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء واعتُبرت آنذاك صادمة.
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وقالت الوكالة إن المشروع، المعروف باسم "ألماد"، سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا.

وتبلغ كلفة مشروع الربط الكهربائي نحو 850 مليون يورو (933.2 مليون دولار).
 
وتتطلع إيطاليا إلى أن تصبح مركزا أوروبيا للطاقة، كما أن إنشاء ربط مع إفريقيا لاستيراد الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة يلعب دورا في استراتيجيتها في تخفيض اعتمادها على الغاز من روسيا.

وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت في مايو الماضي، خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة.

وقالت خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية "تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد".

وأضافت حسب تصريحات نقلها وفدها أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع". (سكاي نيوز عربية) 

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