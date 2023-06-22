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عربي-دولي

رسالة من أمير قطر إلى بوتين.. هذا ما جاء فيها

Lebanon 24
22-06-2023 | 11:41
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سلم وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة للرئيس فلاديمير بوتين من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، حسبما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن وزير الخارجية القطري سلم الرئيس الروسي رسالة من أمير قطر، وذلك خلال اجتماع عقده بوتين مع الوزير القطري في موسكو اليوم الخميس.
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وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية القطري إن من المقرر مناقشة عدد من المشاكل الإقليمية والدولية في موسكو، وفي مقدمتها التطورات في أفغانستان، والملف النووي الإيراني، وسبل إيجاد حل سلمي للأزمة الروسية الأوكرانية، والتغلب على تبعاتها الإنسانية. (روسيا اليوم) 
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