العثورُ على حطامٍ قرب موقع سفينة "تاتنيك".. هل تعودُ للغواصة المفقودة "تيتان"؟

أعلنَ خفر السواحل الأميركي، الخميس، اكتشاف حطام قرب موقع السفينة "تيتانيك" الغارقة، حيث اختفت الغواصة "تيتان" التي كانت تستكشف المنطقة قبل أيام.



إلا أن خفر السواحل الأميركي لم يتأكد من أن هذا الحطام يعود للغواصة المفقودة، مشيراً إلى أنه يجري تقييم المعلومات بشأن ذلك.

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